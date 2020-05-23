Ajax, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a talip oldu!

Fenerbahçe ile ilk sezonunda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve takımın as kalecisi olan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarında...



Genç file bekçisi için bu aralar özellikle İngiltere'den Sheffield United ve Hollanda'dan Ajax'ın ismi geçiyor.



Sarı lacivertli futbolcunun menajeri Mehmet Ali Çalışkan ise herhangi bir isim vermezken, olası bir teklifte muhatabın F. Bahçe Kulübü olduğunu söyledi. Çalışkan, Sporx'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Altay zaten Fenerbahçe'nin futbolcusu... Kulübümüze katkı sağlamak ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Altay burada çok mutlu. Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymek ve buranın bir parçası olmak istiyor. Altay ile ilgili olarak herhangi bir kulüpten gelecek olan teklifin resmi muhatabı ise Fenerbahçe Kulübü ve başkanımız Ali Koç'tur. Bütün amacımız Fenerbahçe Kulübü'nün çıkarları doğrultusunda hareket etmektir."



