Son Dakika Haberleri: Ajax ile Juventus Yenişemedi

Ajax ile Juventus Yenişemedi

51 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Juventus'u ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı Juventus'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hollanda ekibi, 46. dakikada David Neres ile eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
Hollanda, Ajax, Juventus, Spor
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