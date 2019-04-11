Ajax ile Juventus Yenişemedi
32 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda
ekibi Ajax
, İtalyan devi Juventus
ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Johan Cruyff
Arena'da Juventus'u ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo
ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı Juventus'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hollanda ekibi, 46. dakikada David Neres ile eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
(İHA)
Juventus Forması Giyen Emre Can: Irkçı Aptallar Toplumdan Dışlanmalı
Manchester United-Barcelona Maçında Lionel Messi, Kanlar İçinde Kaldı
Şampiyonlar Liginde Juventus, Ajax ile 1-1 Berabere Kaldı
Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki