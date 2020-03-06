Ajax'ta Babel uğursuzluğu - Son Dakika
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Ajax'ta Babel uğursuzluğu

6 saat önce

Sezon başında Galatasaray'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen Babel, ülkesinin köklü takımı Ajax'a geçmişti.

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Sezon başında Galatasaray'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen Babel, ülkesinin köklü takımı Ajax'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.


UEFA Avrupa Ligi ve Hollanda Kupası'nda elendi


Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.


Son 5 maçın 4 tanesini kaybetti


Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi. (Fanatik)

Fatih Terim, Galatasaray, Babel, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:29 
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