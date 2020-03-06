Ajax'ta koronavirüs depremi! Karantinaya alındı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ajax'ta koronavirüs depremi! Karantinaya alındı... - Son Dakika Spor

Ajax'ta koronavirüs depremi! Karantinaya alındı...

6 saat önce

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ajax'ta koronavirüs depremi! Karantinaya alındı..., System.String[]

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.


Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.


Teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide koronavirüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi. (BBC)

Christian Poulsen, Hollanda, Futbol, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:44 
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