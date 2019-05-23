Son Dakika Haberleri: Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme

Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme

8 saat önce

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Ajax, 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme, System.String[]
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Ajax, 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:30 Kaynak: AA
Futbol, Hollanda, Ajax, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


The Challenge Yarışmasında 5 Milyon TL Kazanan Turabi Çamkıran, Parayı Ne Yapacağını Açıkladı FETÖ'den Yargılanan Eski Milli Futbolcu Zafer Biryol'un Tahliyesine Karar Verildi Acun Ilıcalı'dan Şampiyon Olan Turabi'ye Kutlama Mesajı: Ne Mutlu Bize Ajax'tan Dorukhan Toköz'e 7 Milyon Euroluk Teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:44:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]