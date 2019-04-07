Son Dakika Haberleri: Ajaxlı Golcü Dm'den Tek Mesajla Alman Modeli Kaptı!

Ajaxlı Golcü Dm'den Tek Mesajla Alman Modeli Kaptı!

50 dakika önce

Ajaxlı David Neres'e Alman modelle tanışmak için sadece bir DM yetti.

Ajaxlı Golcü Dm'den Tek Mesajla Alman Modeli Kaptı!, System.String[]
Ajaxlı David Neres'e Alman modelle tanışmak için sadece bir DM yetti.

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax forması giyen David Neres, model sevgilisine ilk adımı Instagram DM'den attı.

22 yaşındaki Neres, Instagram'da gezerken Alman model Kira Winona'nın profiline denk geldi ve attığı mesajla ilk randevuyu kaptı.

Neres, Alman modeli Instagram'dan buldu ve şu mesaj ikilinin ilk buluşması için yeterli oldu; "Ben David Neres. Bana yanaş"

Bu mesajla Brezilyalı futbolcu Alman modelden ilk buluşmayı aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:05 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ajaxlı Golcü Dm'den Tek Mesajla Alman Modeli Kaptı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]