AJB DOC, Bosna Hersek yapımı "Dzemo" filminin dünya prömiyeriyle başladı - Son Dakika

Al Jazeera Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında online ortamda başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışında konuşma yapan Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz, AJB DOC'un salgına rağmen bu yıl da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic de festival ekibinin salgın koşulları altında iyi iş çıkardığını belirterek, sinemaseverlere, 3. Uluslararası Belgesel Festivali kapsamında gösterilecek filmleri izleme çağrısında bulundu.

AJB DOC Direktorü Edhem Foco ise Kovid-19'un beraberinde belirsizliği getirdiğini anımsatarak, "Salgın nedeniyle festivalin tamamını online ortama taşıdık. Bu durum beni üzüyor, zira festivaller, insanların bir araya gelip sohbet etme fırsatı buldukları etkinliklerdir." diye konuştu.

Festivalde yer alan yapımların bu yıl daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyleyen Foco, "Bu yılki festivali başarılı kılacak olan şey, belgesellerin Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında izlenebilecek olmasıdır." dedi.

Festivalin açılışı, AJB DOC'un resmi internet sitesi (www.ajbdoc.ba) üzerinden "Dzemo" isimli belgeselin dünya prömiyeriyle gerçekleştirildi.

Yönetmen koltuğunda Lejla Kajic ile Davorin Sekulic'in oturduğu Bosna Hersek yapımı belgesel, hayvancılıkla uğraşan 45 yaşında bir adamın yaşam mücadelesini anlatıyor.

Sinemaseverlere, AJB DOC'un resmi internet sitesi üzerinden kaydolmadan, ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleme fırsatı sunan festival kapsamında, 10'u yarışma kategorisinde olmak üzere 18 belgeselin gösterimi yapılacak.

Suriye'den Filistin'e, Filipinler'den Meksika'ya kadar dünyayı ilgilendiren birçok konunun işlendiği festival kapsamında, 7 belgeselin de dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalde 3 ödül verilecek

Bu yıl "Seyahat" (Voyage) sloganıyla düzenlenen AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

15 Eylül'e kadar sürecek olan festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.