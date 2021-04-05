Ajda Pekkan konu ile ilgili olarak ilk kez gazeteci Olcay Ünal Sert'e açıklama yaptı. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer'e menisküs ameliyatı olan sanatçı Ajda Pekkan geçirdiği operasyonla ilgili olarak Olcay Ünal Sert'e şunları söyledi: "Dizimden ameliyat oldum ama öyle abartılacak birşey yok basit bir diz ameliyatı, şu an gayet iyiyim. Zaten problemim vardı. Bu Pandemi de olsun bitsin istedim. Öyle yazıldığı gibi iki dizimden birden ameliyat olmadım, tek dizimden ameliyat oldum. 5 yıldır var olan bir sorundu bu. Yoğun konserlerden daha önceden fırsat bulamamıştım. Ayrıca insan çekinebiliyorda, ilk başlarda biraz korkuyordum çünkü 2,5 - 3 aylık bir dinlenme süreci de gerekiyor. Ben kendimi çok hızlı bir şekilde tedavi etme sürecine aldım. Hemen sporuma başladım, platesle... Bundan böyle sahnede daha rahat olacağım. Boşuna korkmuşum." Bayramda sahneye çıkmayı planladığını belirten Pekkan, "O yüzden bunu yaptırmam gerekiyordu. Bir futbolcu gibi düşünmek gerekiyor, farzet maça hazırlanıyorum. Öyle yazdıkları gibi abartılacak birşey yok." dedi.