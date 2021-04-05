Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan usta sanatçı ağrılara daha fazla dayanamayınca bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Pekkan'a yatak istirahati veren doktor aynı zamanda usta sanatçının ayağa kalkmasını da yasakladı.

AJDA PEKKAN'A KARDEŞİ BAKIYOR

Koronavirüs pandemisi sonrası Bodrum'daki evine çiftlik kurarak tamamen oraya yerleşmeye hazırlanan 75 yaşındaki süperstar, Arnavutköy'deki evini kiraya vermişti. Tedavisi için İstanbul'da kalmak zorunda kalan Pekkan için kardeşi Semiramis Pekkan, evinin üst katını tahsis etti.

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da doğdu. 74 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

AJDA PEKKAN KAÇ ESTETİK YAPTIRDI?

Şarkılarıyla olduğu kadar estetikleriyle de gündeme gelen Ajda Pekkan'ın 3 kez burun ameliyatı, 6 kez dudak slikonu, diz kapaklarını gerdirme, 2 kez karın bölgesi gerdirme,4 defa yüz gerdirme, kaşları çektirme, göz kapaklarını kaldırma, göğüsleri dikleştirme, 2 kez kol altı yağları aldırma, 6 ayda bir yüze botoks uygulaması yaptırdığı konuşuluyor.