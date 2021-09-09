Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika

Ajda Pekkan, 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez farklı bir konsere imza atacak.
We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleştirilecek konserde, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel birçok sürpriz müzikseverlerle buluşacak.
Pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak konserde, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişi ağırlanacak.
Konserde aynı zamanda usta sanatçı için özel sahne tasarımı hazırlanıyor.
Kaynak: AA
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