Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika

Ajda Pekkan, 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez farklı bir konsere imza atacak.

We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleştirilecek konserde, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel birçok sürpriz müzikseverlerle buluşacak.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak konserde, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişi ağırlanacak.

Konserde aynı zamanda usta sanatçı için özel sahne tasarımı hazırlanıyor.