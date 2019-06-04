Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
1 saat önce
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan
, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde konser verdi.
Pekkan, özel bir organizasyon kapsamında Yalıkavak Palmarina'da sahneye çıktı. Ramazan Bayramı
'nın ilk günü hayranları ile buluşan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konseri izleyenler şarkılara eşlik etti.
Yaklaşık iki saat süren konserde, sahne önüne gelen hayranları cep telefonu ile Pekkan'ı fotoğraflayıp video çekerken, bazıları da özçekim yaptı.
Sahne performansı ile beğeni toplayan Pekkan'ı çok sayıda hayranı dinledi.
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