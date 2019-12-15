Ajda Pekkan'dan 4 milyonluk anlaşma - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'dan 4 milyonluk anlaşma - Son Dakika Magazin

Ajda Pekkan'dan 4 milyonluk anlaşma

6 saat önce

Süperstar, firmayla 1 yıllık reklam kampanyası karşılığında 4 milyon liraya anlaştı.

Ajda Pekkan'dan 4 milyonluk anlaşma, System.String[]

Süperstar, firmayla 1 yıllık reklam kampanyası karşılığında 4 milyon liraya anlaştı. İlk reklam filminde "Yıldızların Altında" şarkısını seslendiren sanatçı, 2020 yılında marka için iki reklam daha çekecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:45 
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YORUMLAR (1)


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