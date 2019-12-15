Ajda Pekkan'dan 4 milyonluk anlaşma

Süperstar, firmayla 1 yıllık reklam kampanyası karşılığında 4 milyon liraya anlaştı. İlk reklam filminde "Yıldızların Altında" şarkısını seslendiren sanatçı, 2020 yılında marka için iki reklam daha çekecek.

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