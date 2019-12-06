Ajda Pekkan down sendromlu gençlerle bir araya geldi

"Süperstar" Ajda Pekkan, Üsküdar'daki "Tebessüm Kahvesi"nde down sendromlu gençlerle bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, Üsküdar Belediyesinin açtığı ve down sendromluların hizmet verdiği "Tebessüm Kahvesi"ni ziyaret etti.

Down sendromlularla kcaklaşan ve fotoğraf çekilen sanatçı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve gençlerle birlikte kurdele kesti.

Pekkan, "Tebessüm Kahvesi" hakkında bilgi aldığı down sendromlularla bir süre sohbet etti ve birlikte kendi şarkılarından parçalar da söyledi.

Kendisine olan sevgilerini dile getiren gençlerin okuduğu şiirleri de dinleyen Pekkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesine katkı sunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Pekkan, projenin kendisini çok gururlandırdığına dikkati çekerek, "Zaten bizim toplumumuz duyarlı, biliyorum ama yine de insanların bazen yetişemeyeceği, ulaşamayacağı durumlar olabiliyor. Kendi içimizdeki sorunlar bazen bir türlü bitmeyebiliyor. O yüzden duyarlı olsak da belki o anda yanlarında olamıyoruz ama özellikle bu sorumluluklar misyon olarak bize düşüyor. Biz de topluma bu mesajları vermek istiyoruz. Eğer bunu başarabiliyorsak ne kadar mutlu oluruz bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan sanatçı, sevenlerinin yeni yılını kutladı ve gezetecilerle fotoğraf çektirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de tolumun sevgisini kazanan ünlü şahsiyetlerin ilgisinin önemine değinerek, "Toplum olarak herkesin ilgisini, alakasını ve duyarlılığını göstermesi gereken bir alan. Çünkü engel aslında insanın fiziksel yapısında ya da beyninde değil, sevgisizlik bir engeldir. Toplum olarak her zamankinden daha çok birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.