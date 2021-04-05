Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı - Son Dakika

Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı

05.04.2021 09:03
Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı, System.String[]

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor.

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor. Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.

Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy'deki evini de kiraya vermişti. Ancak şimdi tedavi için İstanbul'da kalmak zorun kalan Süperstar, evini kiraya verdiği için çok pişman olmuş.

Bu süreçte kendisine en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlenmiş. Bodrum'a dönmek için gün sayan Süperstar'a ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

Vatani görevine uğurladı

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, vatani görevini yapmak üzere bugün askere gidiyor! Kısa dönem askerlik yapacak olan İbrahim Barut'u, babası Nezih Barut, İstanbul Maltepe'deki birliğine teslim edecek. Ben de İbrahim Barut'a hayırlı tezkereler diliyorum...

Düğün yaza

Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yöneticilerinden Özdem Gürsel'in, "Aşkını ilan etti" başlığı ile Mehmet Yemeniciler ile birlikteliğini bu köşeden ilk ben duyurmuştum. Özdem Hanım'ın mutluluğa ilk adımını yine bu köşeden okuyacaksınız.

Özdem Gürsel, geçtiğimiz yıl doğum günü partisinde Mehmet Yemeniciler ile aşkını açıklamış ve yakın dostları ile tanıştırmıştı. Sosyal medyada paylaştığı "Yeni yaş, yeni başlangıçlar" notu ile MKY Mermercilik'in sahibi Mehmet Yemeniciler aşkını duyurmuştu.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan mini tören ile evliliğe adım attı.

Özdem Gürsel'in Nişantaşı'ndaki evinde yapılan nişan törenine annesi Türkan Gürsel, ablası Melkan Gürsel, yeğeni Mina Tabanlıoğlu ve Mehmet Yemeniciler'in erkek kardeşi katıldı. Çift pandemi nedeniyle dostlarını davet edememenin burukluğunu yaşasa da yazın yapılacak düğünde telafi edecekler. Düğün tarihine pandemi koşullarına göre karar vereceklermiş. Özdem Hanım ve Mehmet Bey'e de buradan mutluluklar diliyorum.

'Berrocks' lakabı marka oldu

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, nickname'i olan "Berrocks"u tescillendirdi ve kendi markası haline getirdi. Berrocks Creative Departments adında bir şirket kuran Tüzünataç, bundan sonra tüm kreatif işlerini buradan yürütecek. İlk olarak Mist markasıyla kendi takı koleksiyonunu çıkartan ünlü oyuncu, "Berrocks For Mist" isimli tasarımların modelliğini de kendisi yaptı.

MAYO KOLEKSİYONU DA YOLDA

Nisan ortası gibi internet üzerinden satışa çıkacak olan takı koleksiyonunda "Bastet" adındaki Mısır tanrıçasından ilham alan Tüzünataç, çocukluğundan beri içinde olan çizim tutkusunu tasarımlarına yansıtmış. Birçok fikri olan ve çeşitli işbirlikleriyle kreatif işler yapmaya devam edecek olan güzel oyuncu, haziran ayında da bir mayo ve bikini koleksiyonu çıkartacak.

Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı

Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'Fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'Fakir kokaini' sebep olmuş Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında iple boğuluyor Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında iple boğuluyor Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı
Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış! Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!         
09:40
Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşması öncesi takımı topladı ve galibiyet sözü aldı Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşması öncesi takımı topladı ve galibiyet sözü aldı         
09:02
Dünya ticaretine ağır darbe vuran Süveyş krizinin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Dünya ticaretine ağır darbe vuran Süveyş krizinin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi         
08:54
Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu         
08:39
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'i yaralı halde buluyor         
07:39
Tartıştığı kocasının göğsüne ekmek bıçağı sapladı! Biri hapse diğeri mezara girdi Tartıştığı kocasının göğsüne ekmek bıçağı sapladı! Biri hapse diğeri mezara girdi         
01:08
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı         
22:14
Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir         
21:57
Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı         
21:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak         
17:47
Karadeniz'i istila eden 'drakula', fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula', fındık üreticilerini mağdur etti         
17:03
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor         
14:41
Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti         
11:13
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 09:47:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei