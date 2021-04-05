Ajda Pekkan'ın dizleri dayanmadı

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor. Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.

Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy'deki evini de kiraya vermişti. Ancak şimdi tedavi için İstanbul'da kalmak zorun kalan Süperstar, evini kiraya verdiği için çok pişman olmuş.

Bu süreçte kendisine en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlenmiş. Bodrum'a dönmek için gün sayan Süperstar'a ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

Vatani görevine uğurladı

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, vatani görevini yapmak üzere bugün askere gidiyor! Kısa dönem askerlik yapacak olan İbrahim Barut'u, babası Nezih Barut, İstanbul Maltepe'deki birliğine teslim edecek. Ben de İbrahim Barut'a hayırlı tezkereler diliyorum...

Düğün yaza

Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yöneticilerinden Özdem Gürsel'in, "Aşkını ilan etti" başlığı ile Mehmet Yemeniciler ile birlikteliğini bu köşeden ilk ben duyurmuştum. Özdem Hanım'ın mutluluğa ilk adımını yine bu köşeden okuyacaksınız.

Özdem Gürsel, geçtiğimiz yıl doğum günü partisinde Mehmet Yemeniciler ile aşkını açıklamış ve yakın dostları ile tanıştırmıştı. Sosyal medyada paylaştığı "Yeni yaş, yeni başlangıçlar" notu ile MKY Mermercilik'in sahibi Mehmet Yemeniciler aşkını duyurmuştu.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan mini tören ile evliliğe adım attı.

Özdem Gürsel'in Nişantaşı'ndaki evinde yapılan nişan törenine annesi Türkan Gürsel, ablası Melkan Gürsel, yeğeni Mina Tabanlıoğlu ve Mehmet Yemeniciler'in erkek kardeşi katıldı. Çift pandemi nedeniyle dostlarını davet edememenin burukluğunu yaşasa da yazın yapılacak düğünde telafi edecekler. Düğün tarihine pandemi koşullarına göre karar vereceklermiş. Özdem Hanım ve Mehmet Bey'e de buradan mutluluklar diliyorum.

'Berrocks' lakabı marka oldu

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, nickname'i olan "Berrocks"u tescillendirdi ve kendi markası haline getirdi. Berrocks Creative Departments adında bir şirket kuran Tüzünataç, bundan sonra tüm kreatif işlerini buradan yürütecek. İlk olarak Mist markasıyla kendi takı koleksiyonunu çıkartan ünlü oyuncu, "Berrocks For Mist" isimli tasarımların modelliğini de kendisi yaptı.

MAYO KOLEKSİYONU DA YOLDA

Nisan ortası gibi internet üzerinden satışa çıkacak olan takı koleksiyonunda "Bastet" adındaki Mısır tanrıçasından ilham alan Tüzünataç, çocukluğundan beri içinde olan çizim tutkusunu tasarımlarına yansıtmış. Birçok fikri olan ve çeşitli işbirlikleriyle kreatif işler yapmaya devam edecek olan güzel oyuncu, haziran ayında da bir mayo ve bikini koleksiyonu çıkartacak.