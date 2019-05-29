Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan, çocuklar için sahnede!

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yine çok özel bir konsere ev sahipliği yapıyor. Nice Bogdanovich tarafindan organizasyonu yapilan bu özel etkinlikle, imkânı kısıtlı 4500 cocuga eğitim desteği saglanacak.

Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan'ın Volkswagen Arena'da sahne alacağı bu muhteşem gecenin sunuculugunu ise Ezgi Mola ve Cem Davran yapıyor.

'Bir Haziran Gecesi Rüyası' konserine alacağınız her bilet ile bu unutulmaz geceye tanıklık ederken çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmeleri için eğitimlerine destek olabilirsiniz.

12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak olan "Bir Haziran Gecesi Rüyası" Konserinin biletleri Biletix'de satışa sunuldu.