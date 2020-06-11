Ajda Pekkan konseri bu akşam Kanal D'de....
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında yapılan Ajda Pekkan konseri bu akşam saat 22.30'da Kanal D'de ekrana geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:29
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