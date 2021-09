Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ajda Pekkan, dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleştirilen konserde, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel birçok sürpriz sunuldu.

???????Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan konserde, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişi ağırlandı.

Etkinlikte aralarında Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Kaan Müjdeci, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan, Gözde Akpınar, Müge Boz, Elçin Afacan gibi ünlü isimlerin de olduğu misafirler, müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Konserde aynı zamanda usta sanatçı için modacı Cihan Nacar kostüm tasarladı ve özel sahne tasarımı hazırlandı.