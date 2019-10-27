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Ajda Pekkan söyledi, yelkenciler coştu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Ajda Pekkan konseriyle sona erdi.

Ajda Pekkan söyledi, yelkenciler coştu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Ajda Pekkan konseriyle sona erdi. Yarışmacılar, "Süper Star"ın şarkılarıyla coştu.

180 yelkenli yat ve bin 500 sporcunun katılımı ile dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Ajda Pekkan konseriyle son buldu. Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde İlhan Koman Sonsuz Eseri Genel Klasman'da da 1'inci olan "Hızır 1" teknesi ekibine giderken, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly" teknesi 2'inci, "Beluga 1" isimli tekne ise üçüncülüğü kazandı. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Ajda Pekkan yarışmacılara unutulmaz bir konser verdi. Söylediği şarkılarla yelkencileri coşturan Pekkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

(Eren Ayhan/İHA)

Ajda Pekkan, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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