'Ajdar'a haksızlık ettik' sözlerine Reynmen'den cevap

Ünlü youtuber iki şarkıda yakaladığı başarısı yüzünden üzerine gelindiğini belirterek "Abi ne diyon ya? Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi? Müzik yapacak arkadaşlara sesleniyorum hiçbiriniz müzik şirketiyle anlaşmayın. Hepiniz onlardan kat ve kat üstünsünüz. Şu an benim üstüme gelmelerinin ve sanatçılarını kötü konuşturmalarının en büyük sebebi sahip oldukları müzik şirketlerinin hiçbirinin beni satın alamayacağını bilmesi. Velhasıl kelam kedi uzanamadığı ciğere " Ajdar'a haksızlık etmişiz" diyor. O var ettiğiniz sanatçıların hepsi hayatta bir yere gelmek için bastırılmış tiplerken ben onlardan biri değilim. Benim bağlanılmışlığım yok. Hiç de lafımı esirgemem. Susuyorum ama söylenecek şeyim yok değil. Şu anda konuşmamın tek nedeni iki şarkı yapıp dinlettiğim için aileme kadar ithamda bulunulmuş olması. Kişi kendinden bilir işi. Ben o değilim" dedi.