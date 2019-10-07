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Ajdin Hasic Beşiktaş'a imza atacak

43 dakika önce

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Siyah-Beyazlıların kamp kadrosuna katılarak antrenmalara çıkan Ajdin Hasic'ten müjde geldi.

Ajdin Hasic Beşiktaş'a imza atacak, System.String[]

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Siyah-Beyazlıların kamp kadrosuna katılarak antrenmalara çıkan Ajdin Hasic'ten müjde geldi.


Yaz dönemi kampında takımla antrenmalara çıkan Ajdin Hasic, bugün 18 yaşını resmen doldurdu. Resmi sözleşme imzalamak için 18 yaşını doldurmasını bekleyen Beşiktaş, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic'i resmen açıklayabilir.


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Geleceğin futbolcuları arasında gösterilen Ajdin Hasic, Hırvatistan'ın futbolcu bankası olarak görülen Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunuyordu. Sağ açık ve on numara pozisyonlarında oynayabilen Hasic, sol ayağını kullanıyor ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bosna Hersek'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Hasic, U-19 takımının kaptanlığını yapıyor.


Ajdin Hasic kimdir?


7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta 1 gol atmayı başardı.


Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.


Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.

Dinamo Zagreb, Hırvatistan, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:51 
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