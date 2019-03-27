Ajlan'ın Otomobilinde Av Tüfeğiyle Öldürülmesiyle İlgili 1 Gözaltı (2)
19 dakika önce
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde, İbrahim E. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ajlan Emir (26) için cenaze töreni düzenlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ İzmir
'in Konak
ilçesinde, İbrahim E. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ajlan Emir (26) için cenaze töreni düzenlendi. İkiçeşmelik Merkez
Camii'nde, ikindide kılınan cenaze namazına, Emir'in akrabalarının yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Ajlan Emir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan aile üyeleri, olayın miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadığını, aile içi problemler yüzünden olduğunu söyledi.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:50 Kaynak: DHA
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