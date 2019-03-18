Son Dakika Haberleri: Ak, Ahşap ve Taştan Yapılan Mescidi İnceledi

Ak, Ahşap ve Taştan Yapılan Mescidi İnceledi

55 dakika önce

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kartaltepe Kent Ormanının bulunduğu Kartaltepe Mesire Alanında ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen mescitte incelemelerde bulundu.

Ak, Ahşap ve Taştan Yapılan Mescidi İnceledi, System.String[]
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kartaltepe Kent Ormanının bulunduğu Kartaltepe Mesire Alanında ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen mescitte incelemelerde bulundu. Ak, Yapımı hızla devam eden mescidimiz kısa süre sonra ibadete açılacak" dedi.

Piknikçilere rahat ibadet imkanı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'in ilk mesire alanı olan Kartaltepe Mesire Alanında taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen mescitte inceleme yaptı. Piknikçilere ibadet etme konusunda rahatlık sağlayacak olan mescidin doğaya uygun olması için ahşap ve taş dışında herhangi bir malzeme kullanılmazken yapımında da sona yaklaşıldı. Başkan Ak, "Kartaltepe Mesire Alanında gün boyu vakit geçirmek isteyen ancak ibadet etmekte güçlük çeken vatandaşlarımız için hayırlı bir işe başladık. Mescidimiz tamamlandığında vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Kartaltepe Mesire Alanımızda vakit geçirme imkanı bulacak" dedi.

"Camilerimiz ve mescitlerimiz birlik ve beraberliğin işaretidir"

Allah'ın rıza göstereceği işler yapmaya her zaman gayret gösterdik diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Camiler, yeryüzünde İslam dininin mühürleridir. İslam'ın ahiret gününe kadar kaim kalacağının tescilidir. Toplumsal alanda ise insanlar arasında birlik ve beraberliğin işaretidir. Yüce Allah'ın evi olan camilerimiz ve mescitlerimiz ezan sesinin dinmeyeceğinin de bir kanıtıdır. Bu anlamda milli ve manevi sembolümüz olan ibadethanelerimizin bir yenisini Kartaltepe Mesire Alanında inşa ediyoruz. Bu güzel ve anlamlı mescidin yapımında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Mustafa Ak, Keçiören, Güncel
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