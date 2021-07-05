AK Dilovası teşkilatı dinledi - Son Dakika

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi tarafından düzenlenen "Mahalleler Buluşuyor" programı önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, İl yöneticileri Zeki Canşi ve Halil İbrahim Arslan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Geençlik Kolları Başkan vekili Ömer Erdoğan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları ve yönetimleri katıldı.

ESKİ GÜNLERİN ÖZLEMİNİ YAŞADIK

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, "Göreve gelmemizin ardından kısa bir süre başlayan pandemi süreci ile birlikte mahalle başkanlarımız ve yönetimleri ile biraz ayrı kaldık, teşkilatımızla o eski hep bir arada olmanın, birlik ve beraberliğimizi yaşamanın özlemini yaşadık. Bu süreç içerisinde hem hükümetimiz hem de ilçe teşkilatımız olarak her daim halkımızın yanında olmaya onların sorunlarıyla ve istekleriyle yakından ilgilenmeye hassasiyet göstermeye çalıştık.. İlk defa yaşadığımız böylesi bir salgınla birlikte hayatımızda birçok ilkleri de birlikte yaşadık. Tabi bu süreçte birçok vatandaşımız bu salgın belası yüzünden hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.

TEŞKİLATIMIZI DİMDİK AYAKTA TUTACAĞIZ

Zorlu geçen pandemi sürecinde 1 Temmuz itibari ile normale dönmenin mutluluğu ile ilk fırsatta bir araya gelmek ve hasret gidermek için "Mahalleler Buluşuyor" programımızla birlikte o eski günlerimizi birlik ve beraberliğimizi yine göstermek isterken, mahallelerimizde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini de değerlendirmek istedik. İnşallah bu toplantımızla birlikte hem yeniden güç toplayacak hemde sorunlarımızı bir nebze de olsun çözmüş olacağız. Bundan sonra da teşkilatımız eski yoğun günlerine dönecek, yine halkımızın arasında onların dertleri ile dertleşecek ve sorunların çözümü için hep birlikte çalışacağız. Ayrıca teşkilatımızı da yarın seçim varmış gibi dimdik ayakta tutacağız."dedi.

BAŞKAN ŞAYİR ÇALIŞMALARINI TEŞKİLATA ANLATTI

Başkan Yıldırım'ın ardından AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkan vekili Ömer Erdoğan, İl yönetim kurulu üyesi Zeki Canşi birer selamlama konuşması yaptılar. Programda son olarak Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iki yıllık süreçte yapılan hizmetler ve pandemi sürecinde yapılanlar hakkında teşkilata bilgilendirme de bulundu.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Konuşmaların ardından mahalle başkanları ve yöneticileri tek tek söz alarak görüş ve önerileri alınarak bundan sonraki süreçte izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.