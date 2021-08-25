AK Dilovası Vekil Yaman'la sahaya indi - Son Dakika

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi her geçen gün tempoyu artırarak yarın seçim varmış gibi çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ile vatandaşları buluşturmak ve ilçenin sorun ve sıkıntılarını dinlemek için yaptığı gün boyu programlarının önceki günkü konuğu Dilovası'nın yetiştirdiği başarılı siyasetçilerinden Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'dı.

AK DİLOVASI'NDAN HALK GÜNÜ

Sabah saatlerinde başlayan program ile milletvekili vatandaş buluşmasını sağlayan AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı Dilovası'nda bir ilke imza atarak milletvekilleri ile "Halk Günü" düzenledi. İlçe Teşkilatında düzenlenen halk gününde Vekil Yaman ve İlçe Başkanı Yıldırım teşkilata gelen vatandaşları tek dinleyerek sorun ve önerilerini dinlediler.

EV ZİYARETLERİ YAPTILAR

Düzenlenen halk günü programının ardından sahaya inen Vekil Yaman, İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, meclis üyeleri Dilovası'nı turladılar. Çoğunlukla ev ziyaretleri yapan Vekil Yaman, İlçe Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler taziye ziyaretleri, geçmiş olsun ziyaretleri ve kanaat önderlerini ziyaret ettiler. Esnaf ziyaretleri de yapan Yaman ve beraberindekiler esnafı dinlediler.

TAVŞANCIL MAHALLE MUHTARINA ZİYARET

Tavşancıl Mahallesi'ne giden Yaman, Yıldırım ve beraberindekiler burada da Tavşancıl Mahalle Muhtarı Kenan Keleş'i makamında ziyaret ederek mahalle sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ardından Tavşancıl esnafını ziyaret ettiler.

İSU ÇALIŞMALARINI İNCELEDİLER

Muhtarlık ziyaretinin ardından Dilovası turuna devam eden Vekil Yaman, İlçe Başkanı Yıldırım, Belediye Başkanı Şayir ve beraberindekiler İSU tarafından sürdürülen alt yapı çalışmalarını da incelediler. İSU Dilovası Şube Müdürü Numan Yandık'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDILAR

Akşam saatlerinde ise AK Parti Dilovası Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetim kurulu olağan toplantılarına katılan Vekil Yaman, İlçe Başkanı Yıldırım ve Belediye Başkanı Şayir, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın çalışmaları hakkında bilgiler alırken çalışmalarında başarılar dilediler.

MAHALLE TEŞKİLATLARINA ZİYARET

Toplantının ardından Dilovası turuna devam eden Yaman, Yıldırım, Şayir ve beraberindekiler önce Orhangazi Mahallesi AK Parti Mahalle Teşkilatını ardından da Diliskelesi Mahalle teşkilatını ziyaret ederek mahalle yönetimleri ve partililerle bir araya geldiler.

TAŞLIÇAYLILARA KONUK OLDULAR

Günün son programında ise Dilovası Ağrı Taşlıçaylılar Derneği Başkanı Bahattin Kaya, yönetimi ve üyelerine konuk oldular. Dilovası Ağrı Taşlıçay Derneği lokalinde düzenlenen toplantıya katılan Yaman, Yıldırım ve Şayir, Dilovası'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken dernek yönetimi ve üyelerinden gelen sorun ve önerileri dinlediler.