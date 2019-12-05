AK gençler

AK Parti Düzce Gençlik Kolları 5 Aralık Kadın Hakları günü ile Dünya Türk Kahvesi günü aynı tarihe denk gelmesi dolayısıyla stant açarak vatandaşlara Tük Kahvesi ikram ettiler.



5 Aralık Kadın Hakları ve Dünya Türk Kahvesi gününde AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye meydanında stant açarak vatandaşlara Türk Kahvesi ikramında bulundular.



Belediye Meydanında stant açan gençler "40 yıl hatırımız kalsın" diyerek kendi elleriyle hazırladıkları Türk Kahvelerini vatandaşlara ikram ettiler. 5 Aralık Kadın Hakları günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle ikramda bulunan AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert "Memleketimizin değeri olan Türk Kahvesi gününü kutlamak için vatandaşlarımıza 40 yıl hatırımız kalsın diyerek kahve ikramında bulunduk. Dünya Türk Kahvesi günü ve Kadın Hakları gününü kutlamak için standımızda vatandaşlarımıza kahve ikramı yapıyoruz. Kendi ellerimizle hazırladığımız kahvelerimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz ve Aynı zamanda bugün Dünya Kadın hakları günü kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün bu vesileyle de memleketimizi güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları gününü kutluyorum, bizleri temsil eden tüm kadınlarımıza saygılar sunuyorum" dedi. - DÜZCE