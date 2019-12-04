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'AK Gençler' Başakşehir'de buluştu

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Başakşehir Gençlik Buluşması'nda" gençlerle bir araya geldi.

'AK Gençler' Başakşehir'de buluştu, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Başakşehir Gençlik Buluşması'nda" gençlerle bir araya geldi.


Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Gençlik Kolları işbirliği ile düzenlenen "Başakşehir Gençlik Buluşması" Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirildi. Gençlik buluşmasına, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Gençlik Kolları Başkanı M. Nurettin Gülümseyen, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir Gençlik üyeleri ve gençler katıldı. Programda, siyasetin anlamı, seçimin ifade ediliş şekli, siyasal yönelimlerin zamandan zamana değişmesiyle ilgili konular konuşuldu. Başakşehir Gençlik Kolları Başkanı Nurettin Gülümseyen, Başakşehir Futbol Kulübü'nün arkasında adı ve soyadı yazılı formasını AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş'e hediye etti. Siyasetçinin gelip kitleye hitap ettiği ve alkış alıp salondan ayrıldığı format yerine gençlerle sohbet ettiklerini söyleyen milletvekili Büyükgümüş katılımcıların sorularının cevaplandığı programlar yaptıklarını belirtti.


Toplantı öncesi konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Burası sadece kitapların durduğu mekanlardan birisi değil. Çok canlı ve gençlerin ders çalıştıkları, kitap okudukları ve fikri paylaşımlarda bulundukları konseptle yapılmış. Başakşehir Belediye Başkanına ve öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bugün burada siyasetin anlamı, yapılış şekli seçimin ifade ediliş şekli, siyasal yönelimlerin zamandan zamana değişmesine değindik. Gençlerde gördüğümüz daha fazla katılmak ve sohbet etmek istiyorlar. Bizde yeni oluşturduğumuz formatta gelip siyasetçinin gelip kitleye hitap ettiği ve alkış alıp salondan ayrıldığı format yerine genç kardeşlerimizle sohbet ettiğimiz katılımcıların sorularını cevapladığımız içtenlikli programlar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafındayız ve bugün de Başakşehir'deyiz" ifadelerinde bulundu - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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