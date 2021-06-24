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AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi - Son Dakika

AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi

24.06.2021 18:08
AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi, System.String[]

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içindeki trafiğin çözümüne dair sunduğu 'trafiğe çıkmayın' önerisi ve şehir içi şebeke sularındaki kirliliğe dair basın açıklaması yaptı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içindeki trafiğin çözümüne dair sunduğu 'trafiğe çıkmayın' önerisi ve şehir içi şebeke sularındaki kirliliğe dair basın açıklaması yaptı. AK Parti'li gençler, Soyer'in 'Bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar' sözlerine ithafen de ellerinde bir bardak suyla Başkan Soyer'e tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki trafik sorununa ilişkin söylemleri ve şehir içi şebeke sularındaki kirliliğe ilişkin yine Başkan Soyer'in 'Bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar' sözlerine yönelik Konak Meydanı Saat Kulesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve AK Partili gençler, ellerinde bir bardak suyla Başkan Soyer'in sözlerine tepki gösterdi.

"Artık Yeter" diyoruz

Şehirdeki koku ve trafik sorununun altını çizen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, basın açıklamasında Başkan Soyer'in şehrin problemlerine çözüm bulamadığını söyledi. AK Partili Taslak, "Masmavi olması gereken körfezimizin kirliliğiyle geldiği boyut, şehir merkezinin neredeyse tamamının pis kokuyor olması, en ufak mesafede dahi bir yere ulaşmaya çalışırken trafikte kaybettiğimiz saatler ve ücretsiz aktarma imkanımızın elimizden alınmasıyla birlikte gençler için İzmir'de yaşam şartları çok ağırlaşmıştır. İzmir trafiği artık bizim saatlerimizi çalan, bizi hayattan koparan, şehrimizden ayıran bir seviyededir. Maalesef üzülerek görmekteyiz ki, İzmir'de ulaşım çökmüştür. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının ise bu probleme bulduğu çözüm yolu daha hazindir. Kendileri bizlere, İzmirlilere 'Trafiğe çıkmayın' tavsiyesinde bulunmuştur. Biz de AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak, İzmirli tüm gençler adına bugün burada tepkimizi koyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesine, hep birlikte 'Artık Yeter' diyoruz" dedi.

"İnsan sağlığı bu kadar ucuz değildir"

Geçtiğimiz günlerde birçok ilçede musluktan kirli su akması sonucu çok sayıda vatandaşın hastanelik olduğunu da hatırlatan Taslak, "Bu su götürmez bir gerçektir ki Sayın Tunç Soyer, ikamet ettiği şatodan İzmirli gençlerin sesini, çığlığını duyamamaktadır. Gençler olarak biz, bu güzel şehrin bozuk yollarıyla, akmayan ama akınca da zehirleyen sularıyla, kötü kokusuyla boğuşarak, mücadele ederek yaşamaktayız. Tüm İzmir ve ülke kamuoyunun bildiği üzere, geçtiğimiz Pazartesi günü Karabağlar, Buca, Gaziemir ve Menderes bölgelerinde şebeke suları, ağır bir kötü koku ve sarıya yakın bir renk tonuyla aktığına kıymetli İzmirli hemşehrilerimiz şahit olmuştur. Salı günü ise hastanelerimiz, mide rahatsızlığı şikayetinden ötürü başvuran çocuklarla dolup taşmıştır. Bu yaşananlar elbette ki kabul edilemez olaylardır. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değildir. Şehrimizi yönetemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi artık İzmirlilerin sağlığı için bir tehdit haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.

"Biz artık Sayın Tunç Soyer'den hizmet beklemiyoruz"

Başkan Soyer'in su kirliliğine ilişkin söylemlerine de atıfta bulunan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bizi tüm bu yaşananlardan öte üzen ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu yaşananları "Bir bardak suda koparılan fırtına" olarak küçümsemesi ve aşağılaması olmuştur. Kendisinin İzmir'e bakış açısı da tam olarak budur. Biz artık Sayın Tunç Soyer'den hizmet beklemiyoruz. Gençlik merkezlerinden, sinema ve tiyatro salonlarından, kütüphanelerden umudumuzu çoktan kestik. Şikayetlerimize ve sözlerimize kulak verip şehrimizin temel sorunlarını ciddiye alması bile bizi zaten şaşırtmaya yetecektir. Evet biz İzmirliler olarak, insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu gün burada ellerimizde birer bardak suyla bulunuyoruz. Bu bir bardak suyu Sayın Tunç Soyer'e hep birlikte gösteriyoruz. ve sağlığımız için, bir bardak su için fırtına koparmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi
AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi
AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi

Recep Tayyip Erdoğan, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Gençler'den Başkan Soyer'e 'bir bardak su' tepkisi - Son Dakika


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