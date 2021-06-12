AK Gençler Niğde Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Gençlik kolları teşkilatı üyeleri Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Başkanı Samed Safa Kaya, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Yasin Dursun, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Ebrar Çoban, Burak Coşkun ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İbrahim Baloğlu beraberindeki heyet ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları yöneticilerini Niğde'de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdemir; "İnsan hayatının en önemli evresi gençlik evresidir. Geleceğimiz açısından gençlerimizi çok önemsiyorum. Gençlerimizin, kendilerini çok iyi yetiştirerek memleketimiz adına önemli çalışmalar yapacağına gönülden inanıyorum. Bu düşüncelerle AK Parti Gençlik Kolları heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları ve bürokratları bu gençlerimiz arasından çıkacak ve ülkemizi bu arkadaşlarımız yönetecek. Bundan dolayı arkadaşlarımızın kendilerini çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Partimizin gençlik kademelerinde görev yapan genç kardeşlerimizin bir ağabeyi olarak her zaman yanlarındayım. AK Parti her zaman gençlerin yanında olmuş ve gençlere güvenmiş bir partidir. Bu bir bayrak yarışıdır ve bu bayrağı ilerleyen zamanlarda siz taşıyacaksınız inşallah" dedi.

Daha sonra Gençlik Kolları İl Yönetimi ve yeni seçmen biriminin katılımı ile Efendibey Gençlik Merkezi'nde tanışma ve sohbet programı gerçekleştirildi. - NİĞDE