Ak Gençler Seçimlere Hazır

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Gençler, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la Dobruca Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Gençler, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la Dobruca Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.



İl Gençlik Kolları, Dobruca 'da gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırladı. Seçim hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, 'maksadımız 17 ilçemizde bulunan 530 bin gencimizle birebir iletişim halinde olmak. İl başkanlığımızla birlikte birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği bu davada yarınımızı, geçen günden daha iyi yapmak için planlamalar yapıyor ve bu yönde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz' dedi.



AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da, gençleri AK davanın mihenk



taşlarından birisi olarak gördüklerini, kutlu davanın neferleri olan gençlerin canla başla çalışarak ülkemizin ve Bursa'nın geleceğine emin ve koşar adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Salman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının İstanbul Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladığını hatırlattı.'Gece bayrak asıp, sabahında programa yetişen, yağmur çamur demeden bu dava için her türlü cefaya katlanan gençlerle ne kadar övünsek azdır. Onlar partimizin iftihar kaynağı" diyen Ayhan Salman, gençliğin gücüne, dinamizmine dikkat çekti. Toplantıya iştirak eden gençlerin ileride siyasetin birçok kademesinde görev alacağına işaret eden Başkan Salman "Bugün buradaki genç arkadaşlarımızdan ilerleyen süreçte meclis üyesi hatta milletvekilleri olacaklar. Partimizin üst kademelerinde görev yapacaklar. Şu an AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç, önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı idi. Keza Bursa İl Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu üyeliği yapan Atilla Ödünç de şu an AK Parti Bursa milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti'de siyasette gençlere ne denli önem verildiğini de sözde değil özde göstermekteyiz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alunir Aktaş da, gençlerin enerjisinin partiye, davaya güç kattığını vurguladı. Gençlerin, kendilerdi için adeta gençlik aşısı olduğunu dile getiren Aktaş, '"Gençlik kollarımızın düzenlediği toplantılardan çıkan kararların sahada olumlu yansımalarını alıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz güzide şehir Bursa'mıza katkı sağlamak" dedi. - BURSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu

Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü