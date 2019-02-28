Ak Gençlerden' 28 Şubat Postmodern Darbesine Tepki

AK Parti Edirne Gençlik Kolları tarafından 28 Şubat postmodern darbesi nedeniyle bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları tarafından 28 Şubat postmodern darbesi nedeniyle bir basın toplantısı gerçekleştirildi.



Edirne'nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar'da düzenlenen basın toplantısında, basın açıklamasını okuyan Ak Parti Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içine itilmeye çalışıldığını söyledi.



'Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için açıklama gerçekleştirdiklerini söyleyen Güçyener, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir" dedi.



"Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz"



Güçyener, "Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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