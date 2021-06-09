Ak Gençlerden Başkan Savran'a Ziyaret - Son Dakika

Ak Gençlerden Başkan Savran'a Ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Mali işler Başkanı Ertuğrul Yılmaz ve beraberindeki heyet Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Mali işler Başkanı Ertuğrul Yılmaz, Gençlik Kolları Mali İşler Başkan Yrd. Taha Emre Saka, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ahmet Murat Çağlayan, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Köybaşı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri başkanlık makamında konuk etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları yöneticilerini Nevşehir'de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran, geçtiğimiz günlerde AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanlığına getirilen Haluk Köybaşı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Köybaşı'nın yönetiminde yer alan gençlerle tek tek tanışarak bir süre sohbet eden Savran, gençlere duyduğu güveni vurguladı.

"En çok çocukların ve gençlerin yanında mutlu oluyorum" diyen Savran, çocukların saf sevgilerinin gençlerin ise enerjilerinin kendisine her zaman enerji verdiğini söyledi.

Geleceğin mimarı olan gençlere çok güvendiğini ve Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Savran, "Gelecein belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları ve bürokratları sizler olacak ve ülkeyi sizler yöneteceksiniz. O yüzden kendisini çok iyi hazırlamanız gerekiyor. Partimizin gençlik kademelerinde görev yapan genç kardeşlerimizin gözlerinde bu ışığı görüyorum. Sizlerin her zaman ağabeyi olarak yanınızdayım" dedi.