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AK Gençlerden çocuklara hediye

13 dakika önce

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Çakır Hacı İbrahim İlkokulunu ziyaret etti.

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AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Çakır Hacı İbrahim İlkokulunu ziyaret etti.


AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı ve İGM Meclis Üyesi Şükrü Sert 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Teşkilatın yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı organizasyon kapsamında Çakır Hacı İbrahim İlkokulu ziyaret eden heyet burada çocuklara hediyeler verdi. İlkokul öğrencilerinin Dünya çocuk gününü kutlayan Başkan Şükrü Sert "Tüm dünya çocuklarının eşit haklara sahip olduğu ve huzurlu bir geleceğe emin adımlara ilerlemelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ben de Düzce'deki çocukların, sizlerin geleceği için çalışan hizmet eden bir ağabeyinizim. Bugün neden buraya geldik? Bugün Dünya Çocuk Günü biz de buraya gelip sizinle buluşmak istedik, sizlerin gününü kutlamak için ve size hediye vermek için geldik" şeklinde konuşarak günün anlam ve öneminden söz etti. Başkan ve teşkilat üyeleri çocukların okul bahçesindeki oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE

Dünya Çocuk Günü, AK Parti, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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