Ak Gençlerden Kan Bağışı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Yardımsever olmak kanımızda var" sloganıyla kan bağışı düzenledi.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde "Yardımsever olmak kanımızda var" sloganıyla kan bağışı düzenledi. AK Parti
Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay
'ına kan bağışında bulunuldu. Bağışa başta Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
ve AK Parti Pazaryeri Gençlik Kollarını Başkanı Mustafa Oral
öncülüğünde çok sayıda ilçe halkı kan verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:13 Kaynak: İHA
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