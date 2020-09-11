AK Gençlerden Mütercimler'e suç duyurusu - Son Dakika

AK Gençlerden Mütercimler'e suç duyurusu

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Gençlerden Mütercimler'e suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayram AK Gençlik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Erol Mütercimler hakkında işlem yapılmasını istediklerini bildirdi.

İmam Hatip Lisesi mezunlarına yapılan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan saldırı olarak gördüklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı m. Zahid Bayram Erol Mütercimler'in yaptığı açıklamayı kınadıklarını da ifade etti.

"İmam Hatip Liseleri ülkemizin genel eğitim sisteminin bir parçasıdır"

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram suç duyurusundan önce Balıkesir Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, "Bizler bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren İmam Hatip Liselerinin, İmam Hatip Lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri, ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan İmam Hatip Liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı okutulmaktadır. Bu yönüyle İmam Hatip Liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam-Hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip Lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğine yönelmiştir. Mezun olduktan sonra –İlahiyat dışında- yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarıyla yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış, çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz" diye konuştu.

"İmam Hatip Lisesi mezunlarını yalnız bırakmayacağız"

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları olarak İmam Hatip Lisesi mezunlarını yalnız bırakmayacaklarını da dile getiren M. Zahid Bayram, "Bizler AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları olarak, İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları ve İmam Hatip Liselerine yürekten bağlı gençler olarak ve ne İmam Hatip Liselerini ne İmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmam Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Hadsizce yapılan açıklama bir eğitimciye yakışmadı"

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram açıklamasının sonunda Erol Mütercimleri kınadıklarını da kaydederek, "Erol Mütercimler denen şahsın yaptığı hadsizce açıklamayı kınıyoruz. Bizim AK Parti Gençlik Kolları burada duruşumuz çok nettir. Kendisi bir eğitimci olduğu halde yaptığı açıklamalar hiçbir eğitimciye yakışmayacak açıklamalardır. Bu yapılan açıklamaları biz birliğimize, beraberliğimize yapılan hadsizce bir saldırı olarak görüyoruz ve gençlik kolları olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İmam Hatip okulları gibi bütün değerli okullarımız bizim ülkemizin bir değeridir ve hepsinin kıymeti vardır" dedi. - BALIKESİR

İmam Hatip, Balıkesir, AK Parti, Bayram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Gençlerden Mütercimler'e suç duyurusu - Son Dakika


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