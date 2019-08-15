Son Dakika Haberleri: AK gençlerden sürpriz doğum günü partisi
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AK gençlerden sürpriz doğum günü partisi

1 saat önce

AK Parti, kuruluşunun 18'inci yıldönümünü gençlerle kutluyor.

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AK Parti, kuruluşunun 18'inci yıldönümünü gençlerle kutluyor. AK Parti Bursa Gençlik Kolları, 14 Ağustos 2001 tarih doğumlu 140 gencin evine sürpriz doğum günü ziyareti yaptı.

AK Parti Bursa Gençlik Kolları "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" sloganıyla 14 Ağustos 2001 doğumlu 140 genci evinde ziyaret ederek doğum günlerini kutladı. AK Parti Bursa gençlik Kolları, 140 gencin evine sürpriz doğum günü ziyareti yaptı, pasta keserek hediyelerini verdi. Bu senenin özel bir anlamı olduğunu kaydeden Bursa Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, "14 Ağustos 2001 AK Parti'nin doğum günü. Biz de bu günü o gün doğan genç arkadaşlarımızla kutlamak istedik. AK Parti değişen ve dönüşen Türkiye'nin mimarıdır. Gençlere kulak verip, sorunlarını dinleyen tek partidir" dedi.

Gençlerin doğum gününü kutlayan Tarık Köse, "O gün doğanlar bugün 18 yaşında. Bursa'mızda 14 Ağustos 2001 tarih doğumlu 140 kişi var. Bu arkadaşlarımıza 17 ilçemizde koordinasyonlu ekipler halinde tek tek evlerinde doğum günü ziyareti yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ilettik. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ilk kez kapısında doğum günü ziyareti için AK Parti Gençlik Kolları'nı gören gençler mutlu oluyorlar. Onların mutlulukları bizim mutluluğumuz. Çünkü Ak Parti gençlerin partisidir. 'Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır' diyen bir lidere sahibiz. Her alanda gençlerin önünü açan AK Parti olmuştur" dedi. - BURSA
AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
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