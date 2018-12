Ak Gençlik' Mehmet Akif Ersoy'u Andı

AK Parti İpekyolu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 'un vefatının 82'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy , ebediyete yolculuğunun 82'inci yıldönümünde düzenlenen programla Van 'da anıldı. Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu , İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, AK Parti il teşkilatı ile gençler katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u iyi tanımak gerektiğini belirtti. Düzenlenen programla tarihe bir yolculuk yaptıklarını ifade eden İl Başkanı Türkmenoğlu, "Her hafta okuduğumuz İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u tanıyacağız. Gençler, siz bizim istikbalimizsiniz. Türkiye 'de yaşayan gençlerin ve bizim bir hedefi var. Bizi hedeflerimize ulaştıracak gençlerdir. Bu yüzden tarihimizi çok iyi bilmeniz lazım. Geçmişi çok iyi bilmeniz lazım. İnsanlar atasını bilmezse geleceğine şekil de veremez. Bu yüzden sizin tarihte yaşanan hadiseleri iyi bilmeniz gerekiyor" dedi.2023, 2053 ve 2071 yılı hedeflerinin olduğunu ve gençlerle bu hedeflere ulaşmak için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bundan sonraki hedefleri biz çizdik, sizler bu hedeflere ulaştıracaksınız. Bu anlamda her biriniz bir lidersiniz. Okulunuzda başarılı olun, ama bu ülkenin gelişmesi için her birinizin mutlak suretle bir katkısı olsun. Bizim planlarımız bir yıllık değildir. Bu yüzden sizler için hedeflerimiz yüz yıldır. Bizi yüz yıla taşlayacak da gençlerimizdir. Bugün bu gençlik duygusunu yüreğimizde hissettiren teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum."Yapılan konuşmaların ardından program, şiir ve türkü dinletisiyle sona erdi. - VAN