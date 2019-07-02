Son Dakika Haberleri: AK Gençlik'ten esnaf ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

AK Gençlik'ten esnaf ziyareti

1 saat önce

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Gençlik'ten esnaf ziyareti, System.String[]
AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Efe Kuşdili, Teşkilat Başkanı Melih Aşık ve Halkla İlişkiler Başkanı Serkan Ayyıldız Adapazarı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Çok sayıda esnafla buluşarak konuşan AK Parti Gençlik Kolları, esnafın sorunlarını da dinledi. Başkan Alemdar yaptığı açıklamada, "Adapazarı esnafımızı ziyaret etmek onlar ile muhabbet etmek bizlere keyif verdi. Bu ziyaretleri artırarak devam ettireceğiz. Daha mutlu Adapazarı için esnaflarımızın mutluluğu çok önemli" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Adapazarı, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı! Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Gençlik'ten esnaf ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]