AK Gençlik'ten esnaf ziyareti
1 saat önce
AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
AK Parti Adapazarı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Efe Kuşdili, Teşkilat Başkanı Melih Aşık
ve Halkla İlişkiler
Başkanı Serkan
Ayyıldız Adapazarı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Çok sayıda esnafla buluşarak konuşan AK Parti Gençlik Kolları, esnafın sorunlarını da dinledi. Başkan Alemdar yaptığı açıklamada, "Adapazarı esnafımızı ziyaret etmek onlar ile muhabbet etmek bizlere keyif verdi. Bu ziyaretleri artırarak devam ettireceğiz. Daha mutlu Adapazarı için esnaflarımızın mutluluğu çok önemli" dedi. - SAKARYA
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