AK Gençlik'ten komşuluk seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Gençlik'ten komşuluk seferberliği - Son Dakika

AK Gençlik'ten komşuluk seferberliği

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesinden sonra 'Komşuluk seferberliği' başlattı.

AK Gençlik'ten komşuluk seferberliği, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesinden sonra 'Komşuluk seferberliği' başlattı.


AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, "Özellikle yaşlıların daha fazla etkileyen salgın, hepimizi bir kez daha hem kendi açımızdan hem de yaşlılarımız bakımından daha sıkı tedbirler almaya itmiştir" şeklinde konuştu.


İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar neticesinde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlığı açısında sokağa çıkma yasağı belirterek, "AK Parti gençlik teşkilatlarımıza ise büyük bir sorumluluk düşmektedir.Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Gençlerin büyüklerle temaslarında gereken hijyen kurallarına uymaları gerektiğini ifade eden Batur, "Kendi aldığımız hijyenik önlemler ile birlikte yaşlılarımızdan gelecek talepleri yerine getirerek ihtiyaçlarına kulak vermeliyiz. Unutmayalım ki komşularımızın üzerimizde hakkı var. Bireysel olarak oluşturacağımız komşu seferberliği ile tüm gençlerimizi büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Büyüklerimizden de güvenlik gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştığı numaralar dışında bir yere başvurmamalarını isteyen Başkan Ahmet Batur, bu çalışmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak virüsle mücadeleyi 'birlikte Türkiye' olarak başaracaklarını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

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