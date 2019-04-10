Son Dakika Haberleri: Ak Gençlikten Başkan Arı'ya Tebrik Ziyareti

Ak Gençlikten Başkan Arı'ya Tebrik Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundular.

Ak Gençlikten Başkan Arı'ya Tebrik Ziyareti, System.String[]
AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Rasim Arı, AK gençliğin dava şuuru içerisinde dün olduğu gibi bugün ve yarın da önemli çalışmalar yürüteceğine inandığını dile getirdi.

Belediye Başkan adaylığı süresince gençlerle bir ve beraber olarak oldukça verimli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Arı, tüm AK Gençlere teşekkür etti.

Çiçek yerine Mehmetçik Vakfına bağış

Bu arada ziyarette AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, çiçek yerine Mehmetçik Vakfına 300 TL bağışta bulunmayı tüm arkadaşları ile birlikte uygun gördüklerini belirterek, bağış çekini Başkan Arı'ya takdim etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı'da bu davranışlarından dolayı Dolaşmaz ve yönetim kurulundaki gençleri tebrik etti. Arı: " Sizlerle bir kez daha gurur duydum. Allah hepinizden razı olsun. Kahraman Mehmetçiklerimize böyle bir desteğin yapılmış olması oldukça anlamlı. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Dolaşmaz, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı hizmetlerde bulunması temennisini iletti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
AK Parti, Nevşehir, Rasim Arı, Politika
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