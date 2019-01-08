Son Dakika Haberleri: Ak Gönüllü Kadınlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Ak Gönüllü Kadınlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

31 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, eşi Nesrin Can ve beraberindeki partili kadınları makamında ağırladı.

Ak Gönüllü Kadınlarla İstişare Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, eşi Nesrin Can ve beraberindeki partili kadınları makamında ağırladı.

Daha yaşanabilir bir Bilecik için şehrin her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, eşi Nesrin Can ve beraberindeki partili kadınlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları ele alınırken, başta kadınlar olmak üzere şehir insanı için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti. Kadınların toplumsal ve sosyal hayattaki yerine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, kadınların fikir ve katkıları ile Bilecik'te güzel çalışmalar gerçekleştireceklerine olan inancı dile getirdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ise Belediye Başkanı Nihat Can'a, misafirperverliği ve şehre yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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