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AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı - Son Dakika

AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı

26.06.2021 10:49
AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı, System.String[]

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının metropol ilçeler için düzenlediği Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı, AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapıldı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının metropol ilçeler için düzenlediği Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı, AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapıldı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, Mahalle Başkanları Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki toplantıda AK Parti İzmir İl AR-GE ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici, Kadın Kolları Mahalle Başkanlarına eğitim semineri düzenledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, burada yaptığı konuşmada, "İzmir'de; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Hedefimiz ne? 2023 var. İnşallah hep beraber 2023'te Cumhurbaşkanımızı İzmir'de en yüksek oyla seçtireceğiz ve birinci parti olacağız. Tamam inşallah. Nedir 'Tamam İnşallah' biliyor musunuz? 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken sloganımız buydu. 'Tamam inşallah' demiştik ve oldu. Arkasından da bu efsane hizmetlerin oluştuğu süreç başladı. 2023'te de 'Tamam inşallah' diyeceğiz. İzmir'den diyoruz; çünkü, 2024'te İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti olacak inşallah. Mahalle başkanlarımız çok önemli. Bizlerin uç beyleri. Görüyoruz, biliyoruz; kadın mahalle başkanlarımız özveri ile çalışıyorlar. ve hedef koyduk önümüze. Ağustos sonu ya da eylül başında Cumhurbaşkanımız İzmir'e gelecek. Cumhurbaşkanımızı hoş bir sürprizle karşılayalım. Geldiğinde, 'İzmir'de kısa sürede 50 bin üye yaptık' diyelim. Sizlerle birlikte üye yağacağız, dava ve yol arkadaşlarımızı kazanacağız. Bu bölge toplantıları davam edecek. Bizde pandemiden önce ana kademede mahalle toplantıları yapmıştık. Tekrar başlıyoruz. Kadın kollarımız öncülük etti. Çalışmalarınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

"Kadınlarımız ile birlikte daha güçlü adımlarla yürüyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, "Siz mahalle başkanlarımızla berber 2023'teki hedeflerimizi daha güçlü adımlarına atmaktır. İnşallah bütün mahallerimizde, mahalle başkanlarımız ziyaret edeceğiz. Sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değeri ev ev dolaşıp hep birlikte anlatacağız. 2023 ve 2024'te kadınlarımız ile birlikte daha güçlü adımlarla yürüyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "İnşallah 2023'te İzmir'de, AK Parti'yi birinci parti yapacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da en çok oyu hep birlikte aldıracağız. Biz siyasete dava olarak bakıyoruz. Ülkemiz için memleketimiz için siyaset gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir dava olarak baktığımız sürece, bu davada görev alan herkes, en alt kademeden en üst kademeye eşit bir düzeydeyiz. Değerli kadınlarımızla birlikte 2002'den beri olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz ve hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle görüyoruz ki başta İzmir olmak üzere 30 ilçemizde 'tamam inşallah'. Heyecanınızı görüyoruz. Sizlerdeki bu heyecan, bu aşk olduğu sürece 2023 ve 2071 vizyonumuza da emin adımlarla gideriz. Aşkla yürüyen yorulmaz. Siz de bu aşk olduğu sürece, Rabbimin izni ile 7 düvelin karşısında Liderim Recep Tayyip Erdoğan ile beraber; 'one minute' demeye, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Tüm kadın teşkilatımızla özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum."

"Her kadınımızın kapısını çalacağız ve her seçmenimizin gönlüne gireceğiz"

Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise "Kadın kolları olarak büyük bir maratondan çıktık. Önce ilçe kongreleri, ardından büyük bir coşkuyla il kongrelerimiz ve sonrasında da genel merkez kongrelerimizi gerçekleştirdik. ve kadrolarımızı büyük bir titizlikle oluşturduk. Tüm teşkilatımızla çok büyük bir aileye mensubuz. Partimizin 19 yıllık bu sürecinde yetişmiş bir insan kaynağımız var; ancak elbette esas dinamiklerimiz, esas yapı taşlarımız siz ilçe ve mahalle teşkilatlarımız. Mahallelerde ve ilçelerde çok iyi örgütlenmiş olan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Bizi diri tutan bir teşkilat heyecanımız var. İnşallah bu heyecanımızı dalga dalga yayarak tüm mahalle ve sandık teşkilatlarımıza kadar ulaştıracağız. ve hep ifade ettiğimiz bir şey var, bizler AK Parti kadroları olarak dinamik kadrolarız, kendini yenileyebilen ve yetiştiren kadrolarız. Geçmiş dönemlerde görev yapmış olan teşkilat mensuplarımızın da tecrübelerinden faydalanarak partimizi İzmir'de büyütmek, genişletmek, insan kaynağını yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. İzmir'de ortak paydası Türkiye olan herkesi kucaklayacağız, her kadınımızın kapısını çalacağız ve her seçmenimizin gönlüne gireceğiz inşallah" dedi.

Toplantıya ayrıca; Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve İzmir Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, Kadın Kolları Mahalle Başkanları katıldı. - İZMİR

AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı
AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Kadın İzmir'den Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı - Son Dakika


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