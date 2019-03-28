Ak Kadınlar 1 Milyon Gönüle Dokundu

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz yönetimindeki İl Kadın Kolları, İlçe Kadın Kolları ile birlikte SKM programları kapsamında ilçede girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadı. AK Kadınlar, ev ziyaretleri dışında, STK'larla bir araya geldi, vakıf ve federasyonları ziyaret ederek hem ülke gündeminde hem de yerelde yapılacak projeleri aktardı, adaylara destek istedi.

439 BİN EVE ÇAT-KAPI

Saha çalışmalarında adaylar için destek isteyen kadınlar, 12 ilçede toplam 439 bin 488 eve çat kapı ziyarette bulundu. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşen ve projeleri aktaran AK kadınlar, hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, yaşlı ziyaretlerinde de dua istedi. 439 bin eve gerçekleştirilen ziyaretler ile toplamda 1 milyon 2 bin 499 kişi ile yüz yüze görüşen kadınlar, gönüllere girmeyi de başardı.

SANDIK MÜŞAHİTLERİNE EĞİTİM

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından yürütülen çalışmalar, sadece saha çalışmalarıyla da sınırlı kalmadı. Eğitimlere de verilen önem kapsamında sandıklarda görev yapacak olan müşahitler için toplantılar gerçekleştirildi, sandığın ve atılan her oyun önemine vurgu yapıldı. Ayrıca salon programları ile de çalışmalar aktarılarak, sahada çalışan kadınlar bilgilendirildi.