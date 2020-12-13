Aliağa'da AK Parti'li kadınlardan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

AK Parti Aliağa Kadın Kolları üyeleri, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle ikramda bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, yaptığı açıklamada vatandaşın sağlığı için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarının her daim yanında olduklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının özverisinin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la kahramanca mücadele eden doktorundan hemşiresine, laborantından tıbbi sekreterine tüm sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa destek vermek için yönetimimizden arkadaşlarımızın hazırladığı çeşitli ikramları Aliağa Devlet Hastanesine götürerek takdim ettik. Gecelerini gündüzlerine katarak bu illetin yok olması için bedenlerini siper eden, hastalarımıza can olmak, nefes olmak için canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kendi can emniyetimiz, sevdiklerimizin sağlığı ve hastanelerin iş yükünü artırmamak için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça evde kalmaya devam edelim."