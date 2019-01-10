Son Dakika Haberleri: Ak Kadınlar Gönül Eli Uzatıyor

Ak Kadınlar Gönül Eli Uzatıyor

1 saat önce

AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanlığınca ev ziyaretleri gerçekleştirilerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldı.

Ak Kadınlar Gönül Eli Uzatıyor, System.String[]
AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanlığınca ev ziyaretleri gerçekleştirilerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldı.

AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, gerçekleşen yardımları yıl boyunca devamlı yapacaklarını belirtti. Başkan Koçan, "Her hafta en az bir aile olmak üzere ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimizin gönlünden kopan ayni ve nakdi imkanlarla, buna ilaveten Fatsa İlçe Başkanımız Cenan Kır'ın destekleri ile her hafta en az bir aile olmak üzere ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. ziyaretlerimizde mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, gerekse sosyal politikalar birim Başkanlığımızın tespit ettiği ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Ordu İl Kadın Kolları Başkanlığımız öncülüğünde 'AK Kadın Ordu Gönül Eli' sloganı ile 19 ilçemizde eş zamanlı olarak yardım kampanyası gerçekleştirdik" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

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