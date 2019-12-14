"AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir' etkinliği - Son Dakika

"AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği

6 saat önce

AK Parti Malatya Kadın Kolları tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" haftası kapsamında düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde kadınlar ürettikleri ürünleri sattı.

AK Parti Malatya Kadın Kolları tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" haftası kapsamında düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde kadınlar ürettikleri ürünleri sattı.

Soykan Meydanı'nda düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, dün 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan etkinliğin yarın sona ereceğini söyledi.

Kadınların el emeği göz nur yaptıkları ürünleri burada sattıklarını kaydeden Oğuzhan, "Bizler 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' sloganıyla etkinliği düzenledik. Satışlar gayet güzel gidiyor, hanımlar memnun." diye konuştu.

AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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