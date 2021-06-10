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Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret - Son Dakika

Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret

10.06.2021 12:59
Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret, System.String[]

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve yönetim kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve yönetim kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. 10. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde Kadın Kolları Başkanı seçilen Feride Kabadayılar ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Kabadayılar, kendilerini kabul eden Başkan Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Allah utandırmasın, Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin destekleriyle daha çok çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde gayret etmeye devam edeceğiz. Öncelikle 2023 hedeflerimize ilerlemek için hep birlikte çalışacağız" dedi. Başkan Osman Zolan ise, Kabadayılar ve ekibine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sizlerin büyük emekleri ve gönülden hizmetleri ile büyük Türkiye yolunda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. " AK kadınlar, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hazır " "AK kadınlar, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hazır" diyen Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Sizlerle birlikte Denizlimize, ülkemize hizmet etmeye, millerimizin dertleriyle dertlenmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı daha ileriye, daha yukarıya taşımaya gayret edeceğiz. Hedeflerimize hep beraber ulaşmayı Allah'ım nasip etsin. Göreviniz tekrar hayırlı ve mübarek olsun. " . Benzer Başlıklar

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Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret
Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret
Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret

Osman Zolan, AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Ak Kadınlardan Başkan Zolan'a Ziyaret - Son Dakika


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