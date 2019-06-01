Son Dakika Haberleri: AK kadınlardan lokma hayrı
Son Dakika Güncel Haber

AK kadınlardan lokma hayrı

15 dakika önce

AK Parti Aliağa Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.

AK kadınlardan lokma hayrı, System.String[]
AK Parti Aliağa Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları üyeleri, Demokrasi Meydanında Kadir Gecesi nedeniyle lokma döktürdü. Lokma hayrına Merkez Camisinde kılınan teravih namazı sonrası çıkan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Mübarek Kadir Gecesinin bereketini coşkusunu vatandaşlarımızla paylaşmak amacıyla lokma hayrı organize ettik. Hayrımıza yoğun katılım gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu ilgi bizi mutlu etti. Dualarımız ülkemizin birliği, bütünlüğü için. Allah, ülkemizde gözü olan hainlere fırsat vermesin" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Aliağa, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 2 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:43:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK kadınlardan lokma hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]