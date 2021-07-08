AK kadınlardan yaşlılara ziyaret - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi'nde görev alan kadınlar, yaşlılara bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlere; AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkanı Arzu Bendeş, il ve ilçe kadın kolları üyeleri katıldı. AK Partili kadınlar büyüklerle bir araya gelerek, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti.

Yapılan ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Çanakkale Sosyal Politikalar Birim Başkanı Arzu Bendeş, "AK Parti olarak il ve İlçelerimizde medeniyet ve kültür değerlerinin nesilden nesile aktarılması konusunda önemli role sahip olan değerli büyüklerimize ziyaretler gerçekleştirerek, sohbet etme imkanı bulduk, hayır dualarını almak nasip oldu. Güler yüzleri ile yaptıkları ev sahipliği için kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE